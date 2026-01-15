В Челябинской области в ДТП погибли несовершеннолетняя девушка и молодой человек

«14 января в 19:15 на автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды 21-летний водитель ВАЗ 2110 при совершении маневра обгон, совершил столкновение с движущимся ВАЗ 2107. В результате ДТП пассажирка ВАЗ 2110 — 17-летняя девушка и 25-летний пассажир ВАЗ 2107 от полученных травм скончались в медицинском учреждении», — сообщили в ведомстве.