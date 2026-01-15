Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованная вице-президент «Оборонстроя» имеет иностранный ВНЖ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Арестованная бывшая вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова имеет вид на жительство в иностранном государстве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве», — привел доводы суд, обосновывая законность её ареста.

Защита же, настаивая на изменении меры пресечения на домашний арест, указывала, что женщина добровольно участвовала в следственных действиях и сдала следователю загранпаспорт, сообщается в материалах.

Адвокат также указывал, что доказательств причастности обвиняемой к совершенному преступлению не имеется. «Фактически предметом расследования являются гражданско-правовые отношения», — утверждал защитник, следует из материалов.

Ясаковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал Telegram-канал Mash, ей вменяется мошенничество на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году.

Суд в Москве отправил женщину в СИЗО в ноябре 2025 года.

Ясакова была депутатом законодательного собрания Вологодской области, занимала должности вице-президента ассоциации «Оборонстрой» и генерального директора СРО НП РОС «Обронэнерго». Автор книги «Женщина и её карьера».