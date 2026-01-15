Арестованная вице-президент «Оборонстроя» имеет иностранный ВНЖ

«Обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве», — привел доводы суд, обосновывая законность её ареста.
Защита же, настаивая на изменении меры пресечения на домашний арест, указывала, что женщина добровольно участвовала в следственных действиях и сдала следователю загранпаспорт, сообщается в материалах.
Адвокат также указывал, что доказательств причастности обвиняемой к совершенному преступлению не имеется. «Фактически предметом расследования являются гражданско-правовые отношения», — утверждал защитник, следует из материалов.
Ясаковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал Telegram-канал Mash, ей вменяется мошенничество на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году.
Суд в Москве отправил женщину в СИЗО в ноябре 2025 года.
Ясакова была депутатом законодательного собрания Вологодской области, занимала должности вице-президента ассоциации «Оборонстрой» и генерального директора СРО НП РОС «Обронэнерго». Автор книги «Женщина и её карьера».