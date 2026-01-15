Убежавший прицеп грузовика спровоцировал массовое ДТП в Приморье

В 2021 году в городе возникла примечательная ситуация с мостом в районе АртёмГРЭС, который закрыли для крупногабаритного транспорта на время ремонта (в заявленные сроки ремонт, конечно же, не закончили). Официальный запрет для водителей грузового автотранспорта помехой в крае никогда не был, поэтому его усилили габаритными рамами. Для наглядности, так сказать. Как выяснилось, габаритные рамы не останавливают водителей тоже, и на мосту постоянно образовывались заторы из-за застревающих в рамах грузовиков.