Убежавший прицеп грузовика спровоцировал массовое ДТП в Приморье

Шофёр не проследил за техническим состоянием транспортного средства, и прицеп самопроизвольно отсоединился от тягача из-за разрушения сцепного устройства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.
Грузовик Volvo FM лишился прицепа на полном ходу. Прицеп, отсоединившись, опрокинулся на проезжую часть. Он не задел другие транспортные средства, но находящийся в прицепе груз — скальный грунт — рассыпался по дороге, несколько булыжников угодили в автомобили Toyota Corolla Fielder, Nissan Leaf, Mitsubishi Eclipse Cross и Toyota Mark II. Люди не пострадали.
33-летнего водителя «Вольво» ждёт административная ответственность за управление транспортным средством при наличии критических неисправностей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ), нарушение правил перевозки грузов (статья 12.21 КоАП РФ) и повреждение дорожных сооружений, загрязнение проезжей части, создающее угрозу безопасности дорожного движения (статья 12.33 КоАП РФ).
Жители Артёма на безалаберных водителей грузовиков жаловались неоднократно. Перевозка сыпучих грузов в открытом кузове — систематическое нарушение, которое они допускают. Контейнеровозы и самосвалы разрушают грунтовые дороги, создают избыточные шумы и вибрации, застревают под мостом около вокзала и разрушают ветхие мосты.
В 2021 году в городе возникла примечательная ситуация с мостом в районе АртёмГРЭС, который закрыли для крупногабаритного транспорта на время ремонта (в заявленные сроки ремонт, конечно же, не закончили). Официальный запрет для водителей грузового автотранспорта помехой в крае никогда не был, поэтому его усилили габаритными рамами. Для наглядности, так сказать. Как выяснилось, габаритные рамы не останавливают водителей тоже, и на мосту постоянно образовывались заторы из-за застревающих в рамах грузовиков.