Два человека погибли при ночном пожаре в Башкирии

Их тела обнаружили пожарные.

Источник: МЧС РФ

В ночь на 15 января при пожаре в жилом доме по улице Чеверёва в селе Кушнаренково погибли два человека. Тела 62-летнего мужчины и 83-летней женщины обнаружили прибывшие на тушение пожарные.

Пожар потушен огнеборцами МЧС России. На момент их прибытия горел одноэтажный бревенчатый жилой дом размером 7 на 9 метров. Всего к тушению привлекались 15 человек и 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, испытательная пожарная лаборатория и дознаватель МЧС России.

Ранее в Башкирии загорелся торговый центр.