Мошенники в Омске маскируются под сотрудников автошкол для кражи денег

В России участились случаи мошенничества, нацеленного на граждан, проходящих обучение в автошколах. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике и вице-президент Российской автомобильной федерации Антон Немкин.
По его словам, злоумышленники звонят учащимся от имени администрации автошкол и просят продиктовать код якобы для записи на занятие, подтверждения экзамена или входа в личный кабинет.
«После передачи кода начинается хорошо отработанная схема с “взломом”, “утечкой данных” и подключением псевдосотрудников правоохранительных органов», — рассказал Немкин.
Мошенники активно используют открытые источники — социальные сети, групповые чаты и паблики автошкол. Это позволяет им точно понимать, кто и когда проходит обучение.
«Эти атаки выглядят особенно правдоподобно, потому что мошенники заранее собирают данные о человеке и его обучении. Это подчеркивает, насколько важно осторожно относиться к публикации личной информации и участию в открытых чатах», — подчеркнул Антон Немкин.
Также фиксируются случаи, когда злоумышленники создают фейковые сайты и Telegram-каналы от имени автошкол. Там они предлагают «льготные места», «ускоренные курсы» и «раннюю запись» с условием перевода предоплаты на карту физического лица.
Антон Немкин напомнил о правилах цифровой безопасности:
не передавать коды из SMS или push-уведомлений; не переходить по сомнительным ссылкам; не переводить средства на личные банковские счета; при сомнениях самостоятельно связаться с автошколой по официальному номеру.
Также он рекомендовал образовательным организациям сократить объем персональной информации, размещаемой в открытых источниках, и информировать учащихся о возможных схемах обмана.