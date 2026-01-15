Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область

Средства противовоздушной обороны отражают атаку дронов ВСУ на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом в четверг, 15 января, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Средства противовоздушной обороны отражают атаку дронов ВСУ на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом в четверг, 15 января, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

— Ночью подразделения ПВО отражают террористическую атаку беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры области, — написал он в Telegram-канале.

На данный момент повреждений объектов нет, никто не пострадал, уточнил Бочаров.

Несколько взрывов раздалось над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку в районе залива. Об этом 14 января сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали три-четыре взрыва со стороны Таганрогского залива около 22:50.

Российские средства противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 уничтожили 39 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в тот же день сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше