Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область

Средства противовоздушной обороны отражают атаку дронов ВСУ на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом в четверг, 15 января, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— Ночью подразделения ПВО отражают террористическую атаку беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры области, — написал он в Telegram-канале.
На данный момент повреждений объектов нет, никто не пострадал, уточнил Бочаров.
Несколько взрывов раздалось над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку в районе залива. Об этом 14 января сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали три-четыре взрыва со стороны Таганрогского залива около 22:50.
Российские средства противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 уничтожили 39 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в тот же день сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.