Следователи устанавливают новые эпизоды преступлений ангарского маньяка

Следователи продолжают работу по установлению всех преступлений Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Напомним, что Попков, бывший милиционер, является самым кровавым серийным убийцей в истории современной России. На его счету уже доказаны 91 убийство.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, Попков старается вспомнить детали и заявляет, что уже признался во всех преступлениях в Ангарске. Однако ранее после подобных заявлений он вспоминал новые эпизоды. По имеющейся информации, он намекает на убийства на территории Иркутска, о которых ещё не рассказывал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что адвокаты маньяка Попкова обжаловали последний приговор за убийство двух женщин.