₽2,4 млрд растворились в разработке отечественного лекарстве от импотенции

Государство потратило около 1 млрд рублей на разработку отечественного препарата от эректильной дисфункции, однако проект так и не был доведен до конца. Это следует из доклада Счетной палаты.
Программа стартовала в 2016 году и изначально позиционировалась как полный цикл импортозамещения. Планировалось наладить выпуск лекарств на основе мускуса кабарги — для этого предполагалось построить питомник в Горно-Алтайске и лабораторный комплекс в Подмосковье. Объекты должны были заработать в 2020 году, но сроки неоднократно переносились.
Фактически проект затянулся на годы. Питомник ввели в эксплуатацию только в июне 2024 года. Лаборатория, без которой производство не могло считаться завершённым, до сих пор не запущена. Замкнутый цикл, ради которого выделялись бюджетные средства, создан не был.
Аудиторы установили, что разработка препарата «Мускулив» велась без использования собственной сырьевой базы. Мускус закупали на стороне, а клинические исследования проводились в частных медицинских учреждениях. При этом мускус, полученный уже в государственном питомнике, а также права на выпуск препарата планируется передать частной компании.
Общие расходы на проект, включая строительство объектов и содержание животных, составили 2,4 млрд рублей — в полтора раза больше изначально утвержденного бюджета. Ожидаемого результата при этом достигнуто не было.
По итогам проверки Счетная палата направила материалы президенту и в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку и принять меры реагирования.
Читайте также: Трампу в США неожиданно обозначили «красную дату».