₽2,4 млрд растворились в разработке отечественного лекарстве от импотенции

Фактически проект затянулся на годы. Питомник ввели в эксплуатацию только в июне 2024 года. Лаборатория, без которой производство не могло считаться завершённым, до сих пор не запущена. Замкнутый цикл, ради которого выделялись бюджетные средства, создан не был.