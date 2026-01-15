Ричмонд
БАДы с наркотиками продавали жителям Новосибирска

Эксперты Роскачества обратились в правоохранительные органы и к производителям.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске побывала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Она рассказала о случаях торговли БАДами с наркотиками на российском рынке. По её словам, в последнее время структура продуктов питания в ритейле меняется. Растёт тренд на здоровый образ жизни и функциональную продукцию. Становится популярнее фермерская продукция, которую потребители считают более полезной.

Также растёт спрос на готовые к употреблению продукты, экономящие время на приготовление. В потребительской корзине всё больше места занимает маркетплейс. Растёт интерес к БАДам, но их исследования не всегда положительны. Саратцева сообщила, что в нескольких десятках карточек эксперты обнаружили наркотики, что является уголовным преступлением. Информация направлена в правоохранительные органы.

Собеседница отметила, что производители и ритейл не заинтересованы в распространении информации о нарушениях. Чаще всего они оперативно реагируют на обращения Роскачества. Об этом сообщает «КП-Новосибирск». Ранее мы рассказывали о кишечной палочке в красной икре пяти торговых марок.

Татьяна Картавых.