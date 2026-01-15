БАДы с наркотиками продавали жителям Новосибирска

Также растёт спрос на готовые к употреблению продукты, экономящие время на приготовление. В потребительской корзине всё больше места занимает маркетплейс. Растёт интерес к БАДам, но их исследования не всегда положительны. Саратцева сообщила, что в нескольких десятках карточек эксперты обнаружили наркотики, что является уголовным преступлением. Информация направлена в правоохранительные органы.