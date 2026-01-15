Микрорайон Владивостока снова остался без отопления и горячей воды

Примечательно, что вчера управление Генеральной прокуратуры по Дальнему Востоку информировало, что под контролем ведомства были отработаны жалобы владивостокцев на систематические коммунальные аварии. В числе мер по предотвращению дальнейшего нарушения прав горожан смонтировали новые участки теплосетей для снабжения ресурсом Советского и Первомайского районов, отремонтировали электрическую подстанцию на Седанке. Но подстанция «Загородная», видимо, ремонта так и не дождалась, несмотря на то, что в 2024 году там был серьёзный пожар, оставивший часть Первомайского района, включая бухту Тихую, в блэкауте почти на сутки, ещё больше времени ушло, чтобы вернуть стабильное электроснабжение и не держать потребителей на ветхих дизельных генераторах.