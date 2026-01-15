В Башкирии пожар в деревянном доме унес жизни двоих человек

Ночью 15 января в МЧС Башкирии поступил звонок о сильном пожаре: горел частный деревянный дом на улице Чеверёва в селе Кушнаренково.
На место происшествия сразу выехали пожарные и спасатели. К их приезду горел одноэтажный бревенчатый дом размером 7 на 9 метров. К несчастью, при тушении огня пожарные обнаружили тела двух человек — 62-летнего мужчины и 83-летней женщины.
Уточняется, что в тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и 8 единиц спецтехники.
