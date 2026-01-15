Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред США при НАТО сделал заявление о сроках конца СВО

Документ о мире на Украине близок к подписанию. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

В США считают, что СВО близка к завершению.

Документ о мире на Украине близок к подписанию. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Этот [конфликт] должен закончиться. Мы близки как никогда», — заявил Мэтью Уитэкер. Его слова прозвучали на мероприятии президентского фонда имени экс-президента США Рональда Рейгана в Калифорнии, прямой эфир шел на youtube-канале фонда.

Проводя аналогию с американским футболом, Уитэкер отметил, что «последний ярд в красной зоне дается тяжелее всего». По его словам, это логика уместна и в этой ситуации. Он отметил, что финальный отрезок будет непростым, но у него хорошие ожидания.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что завершить битву Москвы и Киева можно в течение суток. Однако для этого должно произойти важное: руководство Украины должно лично посетит линию фронта и ознакомится с реальной обстановкой.

По его словам, депутатам Верховной рады «следовало бы хотя бы час провести» на позициях в районе Покровска (Красноармейска). Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше