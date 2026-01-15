В США считают, что СВО близка к завершению.
Документ о мире на Украине близок к подписанию. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
«Этот [конфликт] должен закончиться. Мы близки как никогда», — заявил Мэтью Уитэкер. Его слова прозвучали на мероприятии президентского фонда имени экс-президента США Рональда Рейгана в Калифорнии, прямой эфир шел на youtube-канале фонда.
Проводя аналогию с американским футболом, Уитэкер отметил, что «последний ярд в красной зоне дается тяжелее всего». По его словам, это логика уместна и в этой ситуации. Он отметил, что финальный отрезок будет непростым, но у него хорошие ожидания.
Ранее пленный боец ВСУ заявил, что завершить битву Москвы и Киева можно в течение суток. Однако для этого должно произойти важное: руководство Украины должно лично посетит линию фронта и ознакомится с реальной обстановкой.
По его словам, депутатам Верховной рады «следовало бы хотя бы час провести» на позициях в районе Покровска (Красноармейска). Подробнее об этом — в материале URA.RU.