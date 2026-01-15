В Хабаровске подросток украл ювелирные украшения на 130 тысяч рублей

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 17-летнюю жительницу города, подозреваемую в краже ювелирных изделий из квартиры в Индустриальном районе, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратилась хозяйка квартиры, расположенной в доме по переулку Молдавскому. Женщина сообщила, что из жилья пропали две пары золотых серёг и кольцо. Причинённый ущерб она оценила примерно в 130 тысяч рублей.
Полицейские установили, что на протяжении двух недель заявительница находилась в командировке. В это время в квартире проживали её престарелая мать и дочь-школьница. К ребёнку регулярно приходили знакомые и друзья.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по Хабаровску проверили круг лиц, бывавших в квартире. По подозрению в совершении кражи была задержана 17-летняя учащаяся колледжа. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
По предварительным данным, подозреваемая заметила место хранения украшений и во время одного из визитов незаметно забрала серьги и кольцо. Похищенные изделия она сдала в ломбард, выручив около 60 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.