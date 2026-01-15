Над Воронежской областью ночью сбили украинский БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны отработали по цели в штатном режиме, подчеркнул глава региона. По его словам, беспилотный летательный аппарат ликвидировали ещё ночью, угроз для жителей не возникло.
Опасность атаки БПЛА в регионе объявили в 00:24 по московскому времени и держали около шести часов. Утром власти официально объявили отбой тревоги, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.
Ранее Life.ru писал, что беспилотники ВСУ атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Волгоградской области. По словам губернатора Андрея Бочарова, силы ПВО отразили атаку, пострадавших и разрушений не зафиксировали.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.