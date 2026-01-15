Ричмонд
Над Воронежской областью ночью сбили украинский БПЛА

Ночная тревога в Воронежской области закончилась работой ПВО. В небе над одним из районов региона был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник, после чего режим опасности атаки БПЛА отменили. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Life.ru

Дежурные силы противовоздушной обороны отработали по цели в штатном режиме, подчеркнул глава региона. По его словам, беспилотный летательный аппарат ликвидировали ещё ночью, угроз для жителей не возникло.

Опасность атаки БПЛА в регионе объявили в 00:24 по московскому времени и держали около шести часов. Утром власти официально объявили отбой тревоги, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

Ранее Life.ru писал, что беспилотники ВСУ атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Волгоградской области. По словам губернатора Андрея Бочарова, силы ПВО отразили атаку, пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

