Эксперт назвал критическую дату для Трампа

Сидоров отметил, что Соединенные Штаты при Трампе уже считают «проблему» Венесуэлы решенной, а ситуацию вокруг Гренландии — вопросом времени. По его словам, в американских планах Китай обозначен как главный вызов на 2027 год, тогда как промежуток до этой даты может быть заполнен усилением внимания Вашингтона к России и конфликту на Украине. Эксперт не исключил, что Белый дом попытается увеличить давление на Москву.