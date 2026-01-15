Эксперт назвал критическую дату для Трампа

Трамп подводить свою политику к 250-летию декларации независимости, заявил доцент Сидоров.
Критической датой для президента США Дональда Трампа будет 4 июля 2026 года — 250-летие принятия Декларации независимости. Об этом заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
«Ситуация сейчас — Трамп начал действовать, и он действует вполне ясно. Для Трампа есть критическая дата 4 июля 2026 года, это 250-летие декларации независимости», — заявил Сидоров на круглом столе, посвященном политике США в 2026 году. Его слова передает «Лента.ру». По его мнению, к этому рубежу американский лидер будет стремиться подвести ключевые внешнеполитические решения, чтобы закрепить за собой образ президента, вернувшего стране статус глобального центра силы.
Сидоров отметил, что Соединенные Штаты при Трампе уже считают «проблему» Венесуэлы решенной, а ситуацию вокруг Гренландии — вопросом времени. По его словам, в американских планах Китай обозначен как главный вызов на 2027 год, тогда как промежуток до этой даты может быть заполнен усилением внимания Вашингтона к России и конфликту на Украине. Эксперт не исключил, что Белый дом попытается увеличить давление на Москву.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за включение Гренландии в состав Штатов. Ранее американский лидер публично обратился к НАТО и Дании с требованием «убрать» Россию и Китай от Гренландии.
Власти Дании заявили о наращивании собственного военного присутствия в Гренландии: на острове будут размещены силы и подразделения датских вооруженных сил, задействованные в учениях. Кроме того, направить на защиту острова военнослужащих решили шесть европейских стран, среди которых: Германия, Швеция, Франция и Норвегия.
Также Бельгия призвала НАТО провести военную операцию в районе Гренландии. Там отметили, что Гренландия должна стать местом «для демонстрации силы».