СК завершил следствие против участников банды Татуляна

Следственный комитет России завершил следственные действия в отношении ряда активных участников преступного сообщества, возглавляемого бизнесменом Рубеном Татуляном. Об этом в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию ведомства, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По словам главы ведомства, группировка действовала на территории Краснодарского края с 1998 года. В послужном списке банды — серия тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в 2002 году участники сообщества покушались на жизнь журналиста Золовкина, который занимался расследованиями криминальной деятельности Татуляна. Десять лет спустя, в 2012 году, жертвой бандитов стал генеральный директор сочинской сети отелей и ресторанов «Кипарис».
Сам лидер группировки, известный в определенных кругах под прозвищем «Робсон», в настоящее время находится в международном розыске. Татуляну заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, убийствах и многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Суд выдал санкцию на его арест.
Ситуация с задержанием самого «Робсона» остается юридически сложной. В ноябре 2025 года он был взят под стражу на территории Армении, однако в экстрадиции российским правоохранителям было отказано. Причиной стало наличие у Татуляна армянского гражданства.
Тем не менее, финансовой базе группировки был нанесен серьезный удар. В 2025 году суд Сочи удовлетворил иск об изъятии активов бизнесмена в доход государства. Под конфискацию попали 130 объектов недвижимости, общая стоимость которых превышает 3,9 млрд рублей. Расследование в отношении других эпизодов деятельности преступного сообщества продолжается.