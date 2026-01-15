СК завершил следствие против участников банды Татуляна

По словам главы ведомства, группировка действовала на территории Краснодарского края с 1998 года. В послужном списке банды — серия тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в 2002 году участники сообщества покушались на жизнь журналиста Золовкина, который занимался расследованиями криминальной деятельности Татуляна. Десять лет спустя, в 2012 году, жертвой бандитов стал генеральный директор сочинской сети отелей и ресторанов «Кипарис».