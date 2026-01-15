Соцработница помешала похитить деньги у московской пенсионерки

«Москвичке Марине Александровне 80 лет. 10 лет о ней заботится сотрудник учреждения “Мой социальный помощник” Татьяна Субботина. Во время одного из визитов Татьяна сразу поняла — что-то не так. Пожилая женщина была в сильном стрессе: нервно теребила телефон, вздрагивала от каждого шума и путалась в словах», — сказал собеседник агентства.
Субботина, которую цитирует пресс-служба, отметила, что пенсионерка сначала не хотела ей ничего говорить, но соцработница уговорила ее решить проблему вместе. «Тогда она рассказала, что ей позвонили “сотрудники банка” и убедили, что нужно срочно перевести все сбережения на “безопасный счет”, иначе она рискует потерять деньги. Они даже направили к ней на такси своего “представителя”, который должен был доставить Марину Александровну в банк», — сказала Субботина.
Мошенник в этот момент был уже в пути, поэтому соцработнице нужно было действовать быстро, она успокоила подопечную, немедленно вызвала полицию и детально объяснила ситуацию. Благодаря ее бдительности правоохранители задержали лжекурьера прямо у дома Марины Александровны. Вместе с Субботиной пенсионерка написала заявление. В качестве дополнительной меры безопасности социальный помощник помогла ей установить самозапрет на кредиты через портал госуслуг.
В департаменте добавили, что пожилые люди из-за доверчивости и недостаточной осведомленности о новых схемах обмана часто становятся «мишенью» для преступников. Мошенники играют на страхе, доверии к официальным структурам и желании помочь близким.
«Если ваш пожилой родственник внезапно стал тревожным, рассказывает о “выгодных вкладах” или срочных переводах — поговорите с ним, объясните: ни один настоящий сотрудник банка не будет требовать перевода денег через таксиста или курьера. Лучший алгоритм — положить трубку и самому перезвонить в банк по номеру с официального сайта», — подчеркнули в департаменте.