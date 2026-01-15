Соцработница помешала похитить деньги у московской пенсионерки

Субботина, которую цитирует пресс-служба, отметила, что пенсионерка сначала не хотела ей ничего говорить, но соцработница уговорила ее решить проблему вместе. «Тогда она рассказала, что ей позвонили “сотрудники банка” и убедили, что нужно срочно перевести все сбережения на “безопасный счет”, иначе она рискует потерять деньги. Они даже направили к ней на такси своего “представителя”, который должен был доставить Марину Александровну в банк», — сказала Субботина.