В Анапе водитель иномарки сбил пешехода в наушниках

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Chery, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с BMW, за рулем которого находился 31-летний водитель. В результате удара BMW продолжил движение и наехал на остановку, где находились три человека. Позже Chery также столкнулся с автомобилем Toyota. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся на остановке. Травмы получили 15-летняя девушка, 60-летний мужчина, а также водители Chery и BMW.