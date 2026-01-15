ПВО отразила атаку украинских БПЛА в нескольких районах Ростовской области

В результате атаки никто не пострадал. Данных о разрушениях на земле не поступало.
Также ночью 15 января украинские беспилотники атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Вологодской области. В результате атаки никто не пострадал. Повреждения на земле также не зафиксировали.
