ПВО отразила атаку украинских БПЛА в нескольких районах Ростовской области

Силы и средства ПВО ночью отразили атаку беспилотников в Таганроге, Каменске, Донецке, а также в Советском сельском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

В результате атаки никто не пострадал. Данных о разрушениях на земле не поступало.

Также ночью 15 января украинские беспилотники атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Вологодской области. В результате атаки никто не пострадал. Повреждения на земле также не зафиксировали.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

