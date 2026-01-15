Российского медика оштрафовали за надписи и рисунки зелёнкой на теле больной

Сотрудника районной больницы в Мурманской области оштрафовали за оскорбление пациентки, находившейся в тяжелом состоянии. Поводом стало обращение родственников в прокуратуру.
Инцидент произошел в Мончегорской центральной районной больнице, которая является филиалом ГОБУЗ «МОКБ имени П. А. Баяндина». Поводом для проверки стало заявление дочери 80-летней пенсионерки, проходившей лечение в медицинском учреждении.
По данным прокуратуры, в октябре 2025 года сотрудник больницы нанес на тело пациентки 1946 года рождения рисунки и надписи с использованием зеленки. Женщина в тот момент находилась в тяжелом состоянии и не могла защитить себя.
После обращения родственников надзорное ведомство провело проверку. По ее итогам было возбуждено административное дело по факту оскорбления. Материалы направили в суд.
Суд признал медицинского работника виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей. Мотивация поступка, а также содержание нанесенных надписей в материалах проверки не раскрываются.
