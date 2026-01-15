С начала СВО 44 региона пострадали от ВСУ

Из-за действий ВСУ погибло 1 074 человека, заявил Бастрыкин.
С момента начала СВО Украина атаковала 44 российских региона, не входящие в зону боев. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Возбуждены уголовные дела по фактам украинских обстрелов артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением беспилотных летательных аппаратов на территории 44 субъектов РФ, расположенных вне границ СВО», — заявил Александр Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что всего следствие зафиксировало свыше 11 тысяч украинских обстрелов по этим территориям. Погибло 1 074 человека. Из них — 39 детей. Ранения получили 5 181 человек, из них 328 несовершеннолетних.
Бастрыкин уточнил, что в рамках расследования принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению этих преступлений, включая командиров подразделений ВСУ, отдававших приказы на проведение атак. Он напомнил, что в России заочно осуждены командир 19-й отдельной ракетной бригады Украины Федор Ярошевич (внесен в перечень террористов и экстремистов) и другие командиры. По его словам, все они отдавали приказы на стрельбу по мирным гражданам.