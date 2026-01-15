С начала СВО 44 региона пострадали от ВСУ

Бастрыкин уточнил, что в рамках расследования принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению этих преступлений, включая командиров подразделений ВСУ, отдававших приказы на проведение атак. Он напомнил, что в России заочно осуждены командир 19-й отдельной ракетной бригады Украины Федор Ярошевич (внесен в перечень террористов и экстремистов) и другие командиры. По его словам, все они отдавали приказы на стрельбу по мирным гражданам.