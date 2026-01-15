Силы ПВО уничтожили за ночь 34 дрона ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 15 января 34 украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
Так, большую часть БПЛА противника, 19 единиц, российские военные сбили в Ростовской области, шесть — в Брянской, пять — в Волгоградской областях.
Кроме того, по одному вражескому беспилотнику ВС РФ уничтожили в Белгородской, Курской, Воронежской областях. Еще один украинский дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря.
Напомним, средства противовоздушной обороны в ночь на 15 января отразили атаку дронов ВСУ в Волгоградской области. Беспилотники пытались ударить по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры.
Сутками ранее силы ПВО отразили налет в 10 городах и районах Ростовской области ночью 14 января. Повреждены несколько квартир, частных домов и зданий предприятий.