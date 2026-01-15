Ричмонд
ПВО уничтожила 34 украинских дрона над Россией за ночь

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего БПЛА было сбито над Ростовской областью — 19 аппаратов. Ещё шесть беспилотников уничтожены над Брянской областью, пять — над Волгоградской.

По одному БПЛА сбито над Белгородской, Курской и Воронежской областями, ещё один — над акваторией Азовского моря.

А в ночь на 14 января расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество дронов — 25 — сбили над Ростовской областью.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

