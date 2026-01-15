ПВО уничтожила 34 украинских дрона над Россией за ночь

Больше всего БПЛА было сбито над Ростовской областью — 19 аппаратов. Ещё шесть беспилотников уничтожены над Брянской областью, пять — над Волгоградской.
По одному БПЛА сбито над Белгородской, Курской и Воронежской областями, ещё один — над акваторией Азовского моря.
А в ночь на 14 января расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество дронов — 25 — сбили над Ростовской областью.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше