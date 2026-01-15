В Челябинской области на пожаре погибла семилетняя девочка

Был ликвидирован пожар на площади 200 метров. Эвакуировались девять человек, пять человек — из горящей квартиры. Трое детей 13, трех и двух лет не пострадали. Сейчас выясняется причина трагедии, на месте работает испытательная пожарная лаборатория.