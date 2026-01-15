В Челябинской области на пожаре погибла семилетняя девочка

Дом загорелся в ночь с 14 на 15 января.
В поселке Кропачево Ашинского округа Челябинской области в ночь с 14 на 15 января, загорелся одноэтажный дом на улице Свердлова. На пожаре погибла семилетняя девочка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Жертвой стихии стала девочка 2018 года рождения. Самостоятельно эвакуировались девять человек», — сообщили ведомстве.
Был ликвидирован пожар на площади 200 метров. Эвакуировались девять человек, пять человек — из горящей квартиры. Трое детей 13, трех и двух лет не пострадали. Сейчас выясняется причина трагедии, на месте работает испытательная пожарная лаборатория.
Ранее также в Челябинской области в селе Варна произошло смертельное ДТП. Из-за столкновения двух автомобилей погибли девушка 17 лет и 25-летний молодой человек. Сейчас выясняются причины происшествия.