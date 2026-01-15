Под Челябинском при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

В поселке Кропачево в Челябинской области погиб ребенок при пожаре в многоквартирном доме барачного типа, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось минувшей ночью (по местному времени). К моменту прибытия пожарных горели кровля дома и квартира. Впоследствии открытое горение было ликвидировано на площади 200 квадратных метров.
«Жертвой стихии стала девочка 2018 года рождения. Самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе пять человек из горящей квартиры, из них трое детей (девочки 2012, 2022 и 2023 годов рождения). Они не пострадали», — рассказали в ведомстве.
На место направили испытательную пожарную лабораторию, чтобы установить причину случившегося. С семьей погибшего ребенка работает психолог.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека.