Таможня нашла в фуре белоруса 87 микрокомпьютеров, спрятанных в мусорном ведре. Подробности сообщили в Государственном таможенном комитете.
Сотрудники брестской таможни нашли в кабине грузовика, которые принадлежит польскому перевозчику, спрятанные 87 микрокомпьютеров. За рулем фуры, приехавшей в пункт пропуска «Козловичи», находился 45-летний белорус. Он отметил, что у него нет товаров, которые нужно было бы декларировать.
«Микрокомпьютеры стоимостью почти 10 тысяч евро были сокрыты под нижним спальным местом, среди кухонной утвари, а еще в мусорном ведре», — рассказали в ГТК.
Брестская таможня начала административный процесс по части 2 статьи 15.1 Кодекса об административных правонарушениях. По указанной статье предусматривается не только штраф до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей), но и возможная конфискация сокрытых товаров.
