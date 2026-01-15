Таможня нашла в фуре белоруса 87 микрокомпьютеров, спрятанных в мусорном ведре

Сотрудники брестской таможни нашли в кабине грузовика, которые принадлежит польскому перевозчику, спрятанные 87 микрокомпьютеров. За рулем фуры, приехавшей в пункт пропуска «Козловичи», находился 45-летний белорус. Он отметил, что у него нет товаров, которые нужно было бы декларировать.