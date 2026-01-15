В Минобразования Башкирии объяснили, когда занятия в школе отменяют из-за холода

Что касается уроков физкультуры на улице зимой, то здесь тоже есть ограничения. Младшеклассникам можно заниматься на свежем воздухе, только если на улице не холоднее −3°C, а ветер не сильнее 6−10 м/с. Для старших классов допустимый предел — температура до −10°C при таком же ветре.