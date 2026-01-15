В Минобразования Башкирии объяснили, когда занятия в школе отменяют из-за холода

Министерство просвещения Башкортостана напомнило правила, по которым школы могут отменять очные занятия из-за сильных морозов. Каждое учебное заведение принимает такое решение самостоятельно, но обычно ориентируется на следующие температурные рамки.
Для учеников 1−4 классов в сельских школах — при −23°C и ниже. В городских школах — при −25°C и ниже.
Для учеников 5−9 классов в сельских школах — при −25°C и ниже. В городских школах — при −27°C и ниже.
Для старшеклассников (10−11 классы) в сельских школах — при −30°C и ниже. В городских школах — при −32°C и ниже.
Что касается уроков физкультуры на улице зимой, то здесь тоже есть ограничения. Младшеклассникам можно заниматься на свежем воздухе, только если на улице не холоднее −3°C, а ветер не сильнее 6−10 м/с. Для старших классов допустимый предел — температура до −10°C при таком же ветре.
В ведомстве подчеркивают, что окончательное решение — вести ли ребенка в школу в мороз — всегда остается за родителями. Если ученик остается дома, об этом нужно заранее предупредить классного руководителя.
Напомним, что в республику надвигается арктический холод, который может привести к сильным морозам.
