В Минобразования Башкирии объяснили, когда занятия в школе отменяют из-за холода

Стало известно, при какой температуре дети могут остаться дома.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения Башкортостана напомнило правила, по которым школы могут отменять очные занятия из-за сильных морозов. Каждое учебное заведение принимает такое решение самостоятельно, но обычно ориентируется на следующие температурные рамки.

Для учеников 1−4 классов в сельских школах — при −23°C и ниже. В городских школах — при −25°C и ниже.

Для учеников 5−9 классов в сельских школах — при −25°C и ниже. В городских школах — при −27°C и ниже.

Для старшеклассников (10−11 классы) в сельских школах — при −30°C и ниже. В городских школах — при −32°C и ниже.

Что касается уроков физкультуры на улице зимой, то здесь тоже есть ограничения. Младшеклассникам можно заниматься на свежем воздухе, только если на улице не холоднее −3°C, а ветер не сильнее 6−10 м/с. Для старших классов допустимый предел — температура до −10°C при таком же ветре.

В ведомстве подчеркивают, что окончательное решение — вести ли ребенка в школу в мороз — всегда остается за родителями. Если ученик остается дома, об этом нужно заранее предупредить классного руководителя.

Напомним, что в республику надвигается арктический холод, который может привести к сильным морозам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.