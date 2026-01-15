В Челябинской области при столкновении автомобилей погибли два человека

Два человека погибли и четверо пострадали в результате дорожной аварии на трассе в Челябинской области, сообщило региональное управление Госавтоинспекции.
В ДТП в Варненском районе столкнулись два легковых автомобиля. Согласно предварительным данным, оно произошло в ходе обгона на 74-м км автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.
«В результате ДТП пассажир автомобиля “Ваз 2110” 17-летняя девушка и пассажир автомобиля “Ваз 2107” 2001 г. р. от полученных травм скончались в медицинском учреждении… “, — уточнило областное управление Госавтоинспекции в своём Telegram-канале.
В аварии пострадали водители обоих транспортных средств и два пассажира второй машины.
Напомним, днём 31 декабря в Челябинске столкнулись автомобиль Lada Granta, а также иномарки Kia и Volkswagen. Транспортные средства получили значительные повреждения. При этом никто не пострадал.
Ночью 11 января в Улан-Удэ один человек погиб в результате наезда автомобиля Honda на ограждение. 21-летний пассажир получил травмы, от которых скончался на месте. Мужчина, находившийся за рулём, был госпитализирован.