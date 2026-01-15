Челябинский СК назвал причину пожара, в котором погибла 7-летняя девочка. Фото

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Предварительной причиной пожара в поселке Кропачево (Челябинская область), в котором погибла 7-летняя девочка, стало короткое замыкание электропроводки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. По этому факту возбуждено уголовное дело.
«По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание проводки на кухне. Следователи регионального СКР провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, выполняют необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По факту гибели девочки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Пожар случился в ночь на 15 января в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова поселка Кропачево Ашинского района. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело девочки. Еще троих дочерей матери удалось эвакуировать через окно, однако в темноте и из-за задымления она не смогла найти погибшую дочь.
