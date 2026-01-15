Челябинский СК назвал причину пожара, в котором погибла 7-летняя девочка. Фото

Пожар случился в ночь на 15 января в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова поселка Кропачево Ашинского района. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело девочки. Еще троих дочерей матери удалось эвакуировать через окно, однако в темноте и из-за задымления она не смогла найти погибшую дочь.