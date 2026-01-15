Ричмонд
Челябинский СК назвал причину пожара, в котором погибла 7-летняя девочка. Фото

Предварительной причиной пожара в поселке Кропачево (Челябинская область), в котором погибла 7-летняя девочка, стало короткое замыкание электропроводки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

«По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание проводки на кухне. Следователи регионального СКР провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, выполняют необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По факту гибели девочки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Пожар случился в ночь на 15 января в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова поселка Кропачево Ашинского района. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело девочки. Еще троих дочерей матери удалось эвакуировать через окно, однако в темноте и из-за задымления она не смогла найти погибшую дочь.

