На транспортировку тела погибшего в Тае красноярского хирурга объявили сбор

В СМИ пишут, что мужчину убили.

Источник: ТАСС

Лор из Северо-Енисейска Юлия Майорова написала в соцсетях о сборе средств на транспортировку тела из Таиланда погибшего хирурга из Красноярского края. Речь идёт о Тимофее Борисове, который умер 8 января 2026 года.

«Уходят сокурсники… уходят навсегда… Невосполнимое горе для родных и немыслимая утрата для коллег и пациентов… Сердце жимается и разрывается на куски… Как это всё изменить? Как исправить? Тимофей, мы тебя помним счастливым и жизнерадостным добряком и будем помнить всегда, вечно, пока мы живы», — написала Юлия.

По информации Mash, мужчину могли убить за то, что он стал свидетелем изнасилования девушки. Родственники говорят, что за 41-летним хирургом из Красноярска следили, вломились в номер отеля в Паттайе и избили до смерти.

Мать Тимофея рассказала журналистам, что по прилету на отдых он увидел, как мужчина затащил прохожую в кусты и изнасиловал. Позднее с ней связались представители местной полиции и сообщили о возможном убийстве. Страховая отказалась покрывать перевозку тела красноярца домой. Деньги собирают его коллеги и сотни пациентов.