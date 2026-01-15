На транспортировку тела погибшего в Тае красноярского хирурга объявили сбор

«Уходят сокурсники… уходят навсегда… Невосполнимое горе для родных и немыслимая утрата для коллег и пациентов… Сердце жимается и разрывается на куски… Как это всё изменить? Как исправить? Тимофей, мы тебя помним счастливым и жизнерадостным добряком и будем помнить всегда, вечно, пока мы живы», — написала Юлия.