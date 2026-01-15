В Красноярске няня попалась на краже золотых украшений и норковой шубы

Как пишет «Запад24» со ссылкой на краевое МВД, в октябре 2025 года в дежурную часть обратился мужчина и рассказал, что у его жены пропали ценные вещи. Общий материальный ущерб — 1,3 миллиона рублей.
При этом в их квартире каждый день находилась няня, которую супруги наняли по объявлению в интернете еще в 2023-м. Она и попала под подозрение полицейских.
Сотрудники ведомства выяснили, что 39-летняя женщина в конце сентября взяла из шкафа шубу и украшения, а затем отнесла все в ломбард. Подумав, что хозяева не заметили пропажи, в начале октября она похитила еще два золотых кольца. Вырученные деньги горожанка потратила на личные нужды.
Полицейские изъяли из ломбарда шубу и кольца. Имущество уже вернули владельцам.
По статье «Кража» горе-няне грозит до шести лет лишения свободы.