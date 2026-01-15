В Красноярске няня попалась на краже золотых украшений и норковой шубы

Сотрудники ведомства выяснили, что 39-летняя женщина в конце сентября взяла из шкафа шубу и украшения, а затем отнесла все в ломбард. Подумав, что хозяева не заметили пропажи, в начале октября она похитила еще два золотых кольца. Вырученные деньги горожанка потратила на личные нужды.