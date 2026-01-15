Ричмонд
Пермяк напал на пожилого таксиста и ограбил его

В Краснокамске Пермского края пассажир напал на таксиста. Мужчина угрожал пожилому водителю расправой и отобрал у него деньги и телефоны. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Таксист приехал на вызов и его ограбили.

«Пермяк вызвал такси. К нему приехал 75-летний водитель. Во время разговора пассажир приставил к боку мужчины какой-то предмет и вытащил из карманов два мобильных телефона, 3000 рублей наличными и банковскую карту. После этого нападавший скрылся», — уточнили в полиции.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 39-летний рецидивист без определенного места жительства. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас он задержан и помещен в СИЗО на время следствия.