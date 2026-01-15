Пермяк напал на пожилого таксиста и ограбил его

«Пермяк вызвал такси. К нему приехал 75-летний водитель. Во время разговора пассажир приставил к боку мужчины какой-то предмет и вытащил из карманов два мобильных телефона, 3000 рублей наличными и банковскую карту. После этого нападавший скрылся», — уточнили в полиции.