Арестованная вице-президент «Оборонстроя» Ясакова имеет иностранный ВНЖ

Арестованная экс-вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова имеет вид на жительство в другой стране. Об этом в четверг, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В документах отмечается, что защита подсудимой указала на то, что Ясакова добровольно участвовала в следственных действиях и сдала следователю загранпаспорт.

По словам адвоката, доказательств причастности Ясаковой к совершенному преступлению не имеется, сообщается в публикации.

В 2018 году предпринимательницу допрашивали по делу о махинациях с разорившимся банком «Северный кредит», а годом ранее она стала самым богатым депутатом Вологодской области. Чем еще известна Ясакова и в чем она может быть замешана, разбиралась «Вечерняя Москва».