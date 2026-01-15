Ричмонд
В тюменском селе ввели карантин из-за смертельного вируса

Часть территории села Казанское Казанского округа Тюменской области с 14 января 2025 года переведена в режим карантина по бешенству животных. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

Карантин в Казанском начал действовать с 14 января.

«На части территории села Казанское Казанского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — указано в сообщении инфоцентра.

«На части территории села Казанское Казанского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — указано в сообщении инфоцентра.

С 14 января в Казанском запрещено проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запретом отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области сняты ограничительные меры в деревне Грачи Казанского муниципального округа, где более двух месяцев действовал карантин по бешенству. Постановление об этом было подписано 14 января.