В тюменском селе ввели карантин из-за смертельного вируса

Карантин в Казанском начал действовать с 14 января.
Часть территории села Казанское Казанского округа Тюменской области с 14 января 2025 года переведена в режим карантина по бешенству животных. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«На части территории села Казанское Казанского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — указано в сообщении инфоцентра.
С 14 января в Казанском запрещено проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запретом отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области сняты ограничительные меры в деревне Грачи Казанского муниципального округа, где более двух месяцев действовал карантин по бешенству. Постановление об этом было подписано 14 января.