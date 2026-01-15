Ричмонд
«Теплая» остановка в Братске подверглась нападению вандалов, до этого из нее кто-то украл тепловую завесу

Первая «теплая» остановка в Братске стала объектом вандализма со стороны горожан. С начала января в ней уже произошло два инцидента. Об этом у себя в телеграм-канале написал мэр Александр Дубровин, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

На видео, которое прикрепил к своему сообщению мэр, видно, как в «теплой» остановке на проспекте Ленина подросток в компании других молодых людей ударяет по стеклу остановочного павильона, вырывает и отбрасывает мелкие детали. Александр Дубровин уточнил, что были выломаны розетки и свернута камера. Мэр также рассказал, что в новогодние каникулы неизвестный утащил из остановочного павильона оборудование.

В первых числах января некто украл — да-да, именно украл! — тепловую завесу на этой остановке. Предприниматель купил новую и установил оперативно, чтобы горожанам было тепло, — написал Александр Дубровин.

Установлены ли личности укравшего технику гражданина и молодых людей, в сообщении мэра не уточняется.

«Теплый» остановочный павильон на проспекте Ленина установили осенью 2025 года на средства одного из городских предпринимателей. Еще одна «теплая» остановка начала действовать на улице Обручева в начале декабря прошлого года. Его установку также оплатила частная компания.