«Теплая» остановка в Братске подверглась нападению вандалов, до этого из нее кто-то украл тепловую завесу

На видео, которое прикрепил к своему сообщению мэр, видно, как в «теплой» остановке на проспекте Ленина подросток в компании других молодых людей ударяет по стеклу остановочного павильона, вырывает и отбрасывает мелкие детали. Александр Дубровин уточнил, что были выломаны розетки и свернута камера. Мэр также рассказал, что в новогодние каникулы неизвестный утащил из остановочного павильона оборудование.
В первых числах января некто украл — да-да, именно украл! — тепловую завесу на этой остановке. Предприниматель купил новую и установил оперативно, чтобы горожанам было тепло, — написал Александр Дубровин.
Установлены ли личности укравшего технику гражданина и молодых людей, в сообщении мэра не уточняется.
«Теплый» остановочный павильон на проспекте Ленина установили осенью 2025 года на средства одного из городских предпринимателей. Еще одна «теплая» остановка начала действовать на улице Обручева в начале декабря прошлого года. Его установку также оплатила частная компания.