«Теплая» остановка в Братске подверглась нападению вандалов, до этого из нее кто-то украл тепловую завесу

На видео, которое прикрепил к своему сообщению мэр, видно, как в «теплой» остановке на проспекте Ленина подросток в компании других молодых людей ударяет по стеклу остановочного павильона, вырывает и отбрасывает мелкие детали. Александр Дубровин уточнил, что были выломаны розетки и свернута камера. Мэр также рассказал, что в новогодние каникулы неизвестный утащил из остановочного павильона оборудование.