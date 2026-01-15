Школьник из Уфы лишил маму 30 тысяч рублей, купив «уникальные» предметы в онлайн-игре

В Уфе подросток стал жертвой мошенников, играя в онлайн-игру на мамином телефоне. Как сообщили в городском УМВД, школьник попросил у матери телефон и, пока та была занята, решил купить платный инвентарь в игре.
Позже с ним связался незнакомец, который предложил редкие и ценные игровые предметы. Подросток согласился на сделку и, следуя указаниям афериста, перевел ему деньги со счета матери. В итоге с карты женщины пропало более 30 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.