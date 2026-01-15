Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник из Уфы лишил маму 30 тысяч рублей, купив «уникальные» предметы в онлайн-игре

Мошенники обманули уфимского подростка, пообещав ему редкие игровые вещи.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе подросток стал жертвой мошенников, играя в онлайн-игру на мамином телефоне. Как сообщили в городском УМВД, школьник попросил у матери телефон и, пока та была занята, решил купить платный инвентарь в игре.

Позже с ним связался незнакомец, который предложил редкие и ценные игровые предметы. Подросток согласился на сделку и, следуя указаниям афериста, перевел ему деньги со счета матери. В итоге с карты женщины пропало более 30 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.