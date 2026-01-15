Полиция предупредила о мошенничестве с «новогодними подарками»

Мошенники начали выдавать себя за крупных ритейлеров и продавать «зависшие новогодние подарки» по заниженным ценам, предупреждает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, злоумышленники рассылают личные сообщения с предложениями купить якобы невыкупленные подарки — смартфоны, ноутбуки и другую технику — «для своих» или «по спецпрограмме». Для «бронирования» товара они просят прислать код из СМС или подтвердить оплату.
В МВД уточнили, что такие коды используются для списания денег с банковских карт или получения доступа к онлайн-банку и личным кабинетам. Правоохранители призывают не доверять «секретным распродажам» в мессенджерах и не передавать коды подтверждения третьим лицам.
В ведомстве также рекомендуют проверять источник предложений и пользоваться только официальными сайтами и аккаунтами магазинов. Если код уже был передан мошенникам, следует немедленно связаться с банком и заблокировать операции.
Ранее сообщалось, что Банк России планирует с 2027 года обязать банки отчитываться об операциях по снятию наличных через банкоматы без добровольного согласия клиента и при выявлении признаков мошенничества временно ограничивать выдачу средств.