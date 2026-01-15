Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов раскрыл, что сейчас происходит в зоне СВО

ВС РФ наступает практически по всем направлениям в зоне проведения СВО. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Раскрыты действия ВС РФ в зоне проведения конфликта.

ВС РФ наступает практически по всем направлениям в зоне проведения СВО. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Наступление соединений и воинских частей Объединенной войск ведется практически на всех направлениях», — сказал Герасимов, проверив ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр». Его слова передает пресс-служба Минобороны РФ.

Он также отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается любыми средствами, не обращая внимания на потери, сдержать продвижение российских войск. Однако все безуспешно.

ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее военные освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше