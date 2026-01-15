Раскрыты действия ВС РФ в зоне проведения конфликта.
ВС РФ наступает практически по всем направлениям в зоне проведения СВО. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Наступление соединений и воинских частей Объединенной войск ведется практически на всех направлениях», — сказал Герасимов, проверив ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр». Его слова передает пресс-служба Минобороны РФ.
Он также отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается любыми средствами, не обращая внимания на потери, сдержать продвижение российских войск. Однако все безуспешно.
ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее военные освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.