Генштаб рассказал, что сейчас происходит с буферной зоной на СВО

Ранее президент России Владимир Путин вновь поднял вопрос о формировании на границе с Украиной так называемой буферной зоны безопасности. По словам главы государства, ее создание направлено на защиту Брянской, Белгородской и Курской областей, которые непосредственно соприкасаются с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. Зона, как подчеркнул президент, рассматривается как инструмент противодействия обстрелам Вооруженными силами Украины российских приграничных территорий. В беседе с URA.RU эксперты пояснили, что представляет собой подобная буферная зона, на какую глубину она потенциально может заходить на украинскую территорию и каким образом должна обеспечивать безопасность. Подробности — в материале.