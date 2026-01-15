Ричмонд
Генштаб рассказал, что сейчас происходит с буферной зоной на СВО

Российская группировка войск «Север» продолжает решать задачи по расширению зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Создание буферной зоны продолжается, заявил Герасимов.

«Группировка войск “Север” продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины», — заявил Герасимов на совещании. Его слова приводит Минобороны. По его словам, в течение первых двух недель января 2026 года под контроль российских сил были взяты населенные пункты Грабовское и Комаровка.

Ранее президент России Владимир Путин вновь поднял вопрос о формировании на границе с Украиной так называемой буферной зоны безопасности. По словам главы государства, ее создание направлено на защиту Брянской, Белгородской и Курской областей, которые непосредственно соприкасаются с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. Зона, как подчеркнул президент, рассматривается как инструмент противодействия обстрелам Вооруженными силами Украины российских приграничных территорий. В беседе с URA.RU эксперты пояснили, что представляет собой подобная буферная зона, на какую глубину она потенциально может заходить на украинскую территорию и каким образом должна обеспечивать безопасность. Подробности — в материале.

Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
