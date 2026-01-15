В Челябинской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре

Девять человек, включая пять жителей квартиры, в которой вспыхнул пожар, самостоятельно эвакуировались из здания. В их числе были три девочки. Все люди, которым удалось выбраться, не пострадали. Тело погибшего ребёнка было обнаружено в ходе тушения огня.