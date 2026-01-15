В Челябинской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью семилетней девочки в результате пожара в Челябинской области, сообщило региональное управление СК России.
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл в ночь на 15 января в многоквартирном доме барачного типа в посёлке Кропачево Ашинского района. Открытое горение пожарные, прибывшие по сигналу, ликвидировали на площади 200 квадратных метров.
Девять человек, включая пять жителей квартиры, в которой вспыхнул пожар, самостоятельно эвакуировались из здания. В их числе были три девочки. Все люди, которым удалось выбраться, не пострадали. Тело погибшего ребёнка было обнаружено в ходе тушения огня.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — отметило областное управление СК.
В ведомстве уточнили, что мать девочки смогла эвакуировать трёх дочерей через окно. При этом из-за темноты и задымления она не нашла ещё одного ребёнка. Согласно предварительной версии, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на кухне.
Сотрудники СК осмотрели место инцидента. Также ведомство назначило проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в ночь на 12 января в Железногорске-Илимском в Иркутской области произошёл пожар в многоквартирном доме. Его жертвами стали 29-летний мужчина и 36-летняя женщина. Ещё семь жильцов эвакуировались самостоятельно. Кроме того, двух человек спасли прибывшие пожарные. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.