В Челябинской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре

Сотрудники СК осмотрели место пожара в посёлке Кропачево в Челябинской области, где погиб ребёнок.

Источник: Аргументы и факты

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью семилетней девочки в результате пожара в Челябинской области, сообщило региональное управление СК России.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл в ночь на 15 января в многоквартирном доме барачного типа в посёлке Кропачево Ашинского района. Открытое горение пожарные, прибывшие по сигналу, ликвидировали на площади 200 квадратных метров.

Девять человек, включая пять жителей квартиры, в которой вспыхнул пожар, самостоятельно эвакуировались из здания. В их числе были три девочки. Все люди, которым удалось выбраться, не пострадали. Тело погибшего ребёнка было обнаружено в ходе тушения огня.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — отметило областное управление СК.

В ведомстве уточнили, что мать девочки смогла эвакуировать трёх дочерей через окно. При этом из-за темноты и задымления она не нашла ещё одного ребёнка. Согласно предварительной версии, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания проводки на кухне.

Сотрудники СК осмотрели место инцидента. Также ведомство назначило проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в ночь на 12 января в Железногорске-Илимском в Иркутской области произошёл пожар в многоквартирном доме. Его жертвами стали 29-летний мужчина и 36-летняя женщина. Ещё семь жильцов эвакуировались самостоятельно. Кроме того, двух человек спасли прибывшие пожарные. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.