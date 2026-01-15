Ричмонд
ВС РФ выдвинулись в сторону Запорожья

Группировка войск «Днепр» проводит активные наступательные действия на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Военнослужащие российской армии уже освободили несколько населенных пунктов.

«Соединение и воинские части группировки “Днепр” наступают в направлении города Запорожье», — сказал Герасимов. Его слова передает пресс-служба Минобороны РФ. Военнослужащие российской армии уже освободили населенные пункты Белогорье и Новобайковское.

Ранее Герасимов сообщил, что российские войска ведут наступательные действия почти на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. По его утверждению, командование ВСУ предпринимает попытки остановить продвижение российских войск любыми способами, не считаясь с потерями, однако эти попытки не приносят результатов.

