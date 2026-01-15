ВС РФ выдвинулись в сторону Запорожья

Ранее Герасимов сообщил, что российские войска ведут наступательные действия почти на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. По его утверждению, командование ВСУ предпринимает попытки остановить продвижение российских войск любыми способами, не считаясь с потерями, однако эти попытки не приносят результатов.