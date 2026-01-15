В трех поселках Челябинской области введен карантин по бешенству животных

Ограничительные мероприятия будут действовать в поселке Озерный (Карталинский округ, неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до двух километров от улицы Новостроющая, где обнаружена больная кошка), поселке Климовка (Чесменский округ, неблагополучный пункт — территория в радиусе до двух километров от улицы Ленина, там опасный диагноз подтвержден у енотовидной собаки) и поселке Новоершовский (Кизильский округ, неблагополучный пункт — территория в радиусе до двух километров от улицы Дружбы, бешенство выявлено у крупного рогатого скота).