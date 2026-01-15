Ричмонд
В трех поселках Челябинской области введен карантин по бешенству животных

Соответствующее распоряжение губернатора подписано 14 января 2026 года.

Источник: dostup1.ru

Ограничительные мероприятия будут действовать в поселке Озерный (Карталинский округ, неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до двух километров от улицы Новостроющая, где обнаружена больная кошка), поселке Климовка (Чесменский округ, неблагополучный пункт — территория в радиусе до двух километров от улицы Ленина, там опасный диагноз подтвержден у енотовидной собаки) и поселке Новоершовский (Кизильский округ, неблагополучный пункт — территория в радиусе до двух километров от улицы Дружбы, бешенство выявлено у крупного рогатого скота).

В неблагополучных пунктах запрещены ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных.

Властям рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.