У арестованной вице-президента «Оборонстроя» Ясаковой есть иностранный ВНЖ

У бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирины Ясаковой имеется вид на жительство в иностранном государстве. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
«Обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве», — так, обосновывая законность ареста бывшего топ-менеджера, заявил суд.
Между тем, адвокаты Ясаковой настаивали на домашнем аресте своей клиентки. По их словам, женщина сдала следователям свой загранпаспорт и добровольно участвовала в следственных действиях.
Более того, защитник заявил о невиновности Ясаковой, поскольку доказательство обратному нет. То есть, утверждает адвокат, предметом расследования являются гражданско-правовые отношения.
Напомним, в ноябре прошлого года вице-президента «Оборонстроя» и экс-депутата Законодательного собрания Вологодской области Ирину Ясакову арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина подозревают в том, что она могла обманным путем украсть 786 миллионов рублей.
Однако скандалы с ее участием случались и ранее. Так, в 2018 году еще будучи самым богатым вологодским депутатом областного парламента, Ирина Ясакова «забыла» указать в декларации о доходах за 2017 год 30 миллионов рублей. Тогда ей грозило лишение депутатского мандата.