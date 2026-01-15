У арестованной вице-президента «Оборонстроя» Ясаковой есть иностранный ВНЖ

Однако скандалы с ее участием случались и ранее. Так, в 2018 году еще будучи самым богатым вологодским депутатом областного парламента, Ирина Ясакова «забыла» указать в декларации о доходах за 2017 год 30 миллионов рублей. Тогда ей грозило лишение депутатского мандата.