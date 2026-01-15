Жители подъезда многоэтажки в Хабаровске заболели корью

В начале декабря 2025 года в одном из подъездов многоквартирного дома Хабаровска были выявлены несколько случаев кори. Для предотвращения распространения инфекции было оперативно принято решение ввести карантин для всего дома, сообщает в Telegram-канале (18+) пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
«Все контактные лица были своевременно выявлены и вакцинированы в ходе подчищающей иммунизации. Дополнительные очаги, обнаруженные в 2026 году, также были оперативно взяты под контроль», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день ситуация находится под полным контролем. Угрозы для здоровья жителей края нет. Все принятые меры позволили остановить цепочку заражения.
Напомним, корь — это острое вирусное заболевание. Оно опасно своими осложнениями, особенно для невакцинированных детей и взрослых. С 2024 года в крае ведётся плановая подчищающая иммунизация против кори для не привитых граждан. На данный момент её ключевые показатели успешно достигнуты. Работа в этом направлении продолжается, в том числе в формате индивидуального информирования граждан о необходимости вакцинации и рисках заболевания.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в 2024 году в регионе были зарегистрированы единичные случаи заболевания корью. Заболевшие — иностранцы — сотрудники одного из добывающих предприятий Нанайского района Хабаровского края.