Жители подъезда многоэтажки в Хабаровске заболели корью

Напомним, корь — это острое вирусное заболевание. Оно опасно своими осложнениями, особенно для невакцинированных детей и взрослых. С 2024 года в крае ведётся плановая подчищающая иммунизация против кори для не привитых граждан. На данный момент её ключевые показатели успешно достигнуты. Работа в этом направлении продолжается, в том числе в формате индивидуального информирования граждан о необходимости вакцинации и рисках заболевания.