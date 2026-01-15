«Не хотел платить!»: пассажир не на шутку перепугал водителя такси и угнал машину

В Ангарске разыгралась история, больше похожая на сюжет криминального триллера. Водитель такси попросил пассажира оплатить поездку из Ангарска в Усолье-Сибирское. В ответ молчаливый попутчик неожиданно … выхватил нож!
Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, испуганный таксист был вынужден выйти из своего «Рено Логана» на заснеженной дороге. Угонщик сел на его место и рванул с места, оставив водителя без машины посреди ночи.
— Однако скрыться ему не удалось. Полиция оперативно организовала погоню. Нарушитель, не имея водительских прав и будучи сильно пьяным (алкоголь в выдохе превышал норму в 6 раз!), отчаянно вилял по дороге, пытаясь уйти от преследования, — рассказали в ведомстве.
Преступником оказался 26-летний житель Усольского района. На допросе он заявил, что просто «хотел напугать, чтобы не платить». Следователи завели уголовное дело о разбое, суд отправил нарушителя в СИЗО — ему может грозить до 12 лет тюрьмы.
