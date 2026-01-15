С девушки из Хабаровска и её мамы взыскали 2 млн за пьяное ДТП в Новый год

Мать также привлекли к ответственности — за то, что оставила ключи в доступном месте и не проконтролировала дочь. Хабаровчанка обжаловала приговор в части взыскания с неё компенсации и обращения взыскания на автомобиль, считая, что дочь должна нести всю ответственность. Она также указывала, что потерпевшая добровольно села в машину, хотя знала об отсутствии прав у подруги.