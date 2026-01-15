С девушки из Хабаровска и её мамы взыскали 2 млн за пьяное ДТП в Новый год

С виновницы аварии и её матери взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллиона рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
1 января 2025 года 17-летняя жительница Хабаровска без прав и в состоянии алкогольного опьянения взяла ключи от материнской Toyota Camry и поехала кататься с подругой. На дороге в районе имени Лазо она не справилась с управлением, врезалась в металлическое ограждение, пробив его насквозь. 16-летняя пассажирка получила тяжкий вред здоровью.
Девушка полностью признала вину. Железнодорожный районный суд назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права управлять транспортом на 2 года и 4 месяца. Кроме того, суд взыскал с неё и её матери по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.
Мать также привлекли к ответственности — за то, что оставила ключи в доступном месте и не проконтролировала дочь. Хабаровчанка обжаловала приговор в части взыскания с неё компенсации и обращения взыскания на автомобиль, считая, что дочь должна нести всю ответственность. Она также указывала, что потерпевшая добровольно села в машину, хотя знала об отсутствии прав у подруги.
Несмотря на доводы родительницы, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.