Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С девушки из Хабаровска и её мамы взыскали 2 млн за пьяное ДТП в Новый год

В Хабаровске осудили несовершеннолетнюю девушку за пьяное ДТП с тяжким вредом здоровью пассажирке.

Источник: Freepik

С виновницы аварии и её матери взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллиона рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

1 января 2025 года 17-летняя жительница Хабаровска без прав и в состоянии алкогольного опьянения взяла ключи от материнской Toyota Camry и поехала кататься с подругой. На дороге в районе имени Лазо она не справилась с управлением, врезалась в металлическое ограждение, пробив его насквозь. 16-летняя пассажирка получила тяжкий вред здоровью.

Девушка полностью признала вину. Железнодорожный районный суд назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права управлять транспортом на 2 года и 4 месяца. Кроме того, суд взыскал с неё и её матери по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Мать также привлекли к ответственности — за то, что оставила ключи в доступном месте и не проконтролировала дочь. Хабаровчанка обжаловала приговор в части взыскания с неё компенсации и обращения взыскания на автомобиль, считая, что дочь должна нести всю ответственность. Она также указывала, что потерпевшая добровольно села в машину, хотя знала об отсутствии прав у подруги.

Несмотря на доводы родительницы, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.