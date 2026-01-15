В Слюдянке шестилетний мальчик не растерялся и спас себя при пожаре в собственном доме

Не растерявшись, мальчик не стал пытаться потушить огонь или прятаться, а сразу убежал к соседям и сообщил им о пожаре. Взрослые вызвали пожарных. На место происшествия выехали два расчёта МЧС — шесть огнеборцев на двух автоцистернах. Им удалось ликвидировать открытое горение на площади 20 квадратных метров и не дать огню перекинуться на соседние строения. Причиной пожара, по предварительным данным дознавателей, стало короткое замыкание электропроводки. Никто не пострадал.