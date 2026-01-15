Ричмонд
В Слюдянке шестилетний мальчик не растерялся и спас себя при пожаре в собственном доме

В Слюдянке шестилетний мальчик правильно среагировал на возгорание в собственном доме на улице Кутелева. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Ребёнок, который смотрел мультфильмы, услышал подозрительный треск. Выйдя из комнаты, он увидел, что кровля охвачена пламенем.

Не растерявшись, мальчик не стал пытаться потушить огонь или прятаться, а сразу убежал к соседям и сообщил им о пожаре. Взрослые вызвали пожарных. На место происшествия выехали два расчёта МЧС — шесть огнеборцев на двух автоцистернах. Им удалось ликвидировать открытое горение на площади 20 квадратных метров и не дать огню перекинуться на соседние строения. Причиной пожара, по предварительным данным дознавателей, стало короткое замыкание электропроводки. Никто не пострадал.

МЧС России напоминает, что родители должны регулярно объяснять детям правила поведения при пожаре. Важно научить ребёнка в первую очередь покинуть помещение, а затем немедленно сообщить о случившемся взрослым или по телефону 101 или 112.