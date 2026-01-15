В Новокузнецке женщина стала бесплодной по ошибке врачей

Врачи заявили, что альтернативных методов лечения в случае пациентки нет.
В скандальном новокузнецком роддоме, где с начала 2026 года погибли девять младенцев, женщине необоснованно удалили матку, лишив возможности иметь детей. Больница должна выплатить пострадавшей компенсацию.
«Девушка стала бесплодной после операции в новокузнецкой больнице. Ей ошибочно удалили матку», — пишет SHOT. Жительница Новокузнецка после родов была доставлена в гинекологическое отделение Новокузнецкой ГКБ № 1. Там медперсонал провел ультразвуковое исследование и диагностировал серьезное осложнение — врастание плаценты. По словам пострадавшей, врачи категорично заявили о необходимости удаления матки, утверждая, что альтернативных методов лечения в ее случае нет.
Пациентка обратилась в суд с иском против медицинского учреждения. Судебное разбирательство продолжалось около полутора лет, в ходе которого была проведена экспертиза. Специалисты установили, что на снимках УЗИ отсутствовали признаки врастания плаценты. Это означает, что диагноз был поставлен ошибочно, а хирургическое вмешательствоне было необходимым. Роддом обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Дополнительно больница должна выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.
С 4 по 12 января 2026 года в роддоме № 1 Новокузнецка произошла серия трагических инцидентов. В указанный период умерли девять новорожденных, появившихся на свет с 1 декабря 2025 года. По данным следствия, причиной их гибели могло стать ненадлежащее исполнение должностных обязанностей медицинскими работниками. В отношении задержанных лиц проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела главный врач медицинского учреждения был отстранен от должности, а позднее задержан вместе с заведующим отделением реанимации. Следственные органы рассматривают версии о халатности и причинении смерти по неосторожности. Параллельно осуществляется проверка медицинского персонала на наличие инфекционных заболеваний, анализируются противоречивые показания пациенток о работе роддома.