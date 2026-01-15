В Новокузнецке женщина стала бесплодной по ошибке врачей

С 4 по 12 января 2026 года в роддоме № 1 Новокузнецка произошла серия трагических инцидентов. В указанный период умерли девять новорожденных, появившихся на свет с 1 декабря 2025 года. По данным следствия, причиной их гибели могло стать ненадлежащее исполнение должностных обязанностей медицинскими работниками. В отношении задержанных лиц проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела главный врач медицинского учреждения был отстранен от должности, а позднее задержан вместе с заведующим отделением реанимации. Следственные органы рассматривают версии о халатности и причинении смерти по неосторожности. Параллельно осуществляется проверка медицинского персонала на наличие инфекционных заболеваний, анализируются противоречивые показания пациенток о работе роддома.