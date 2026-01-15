Политолог Васильев объяснил паузу, взятую Путиным

«Играть можно по-разному: можно передвигать фигуры на шахматной доске, занимать активные позиции. А можно играть пассивно, смотреть со стороны, как будет складываться ситуация, как США будут проглатывать Венесуэлу, не возникнет ли шероховатостей с Гренландией. Возможно, Америка разругается с Европой, и Европа поймет, что, если она и дальше будет прессинговать Россию в конфликте с Украиной, то потеряет не только Гренландию, а гораздо больше. По всей видимости, руководство России заняло именно такую позицию: остановиться и посмотреть, куда будет дуть ветер мировой политики — будет он попутным, или придется плыть против ветра», — объяснил политолог.