Политолог Васильев объяснил паузу, взятую Путиным

Президент РФ Владимир Путин взял паузу в игре с Трампом.
Президент России Владимир Путин, вероятно, решил остановиться и посмотреть со стороны на действия США, чтобы выработать дальнейшую стратегию. Это часть сложной политической игры, которую ведут РФ и США, сказа в интервью URA.RU главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Играть можно по-разному: можно передвигать фигуры на шахматной доске, занимать активные позиции. А можно играть пассивно, смотреть со стороны, как будет складываться ситуация, как США будут проглатывать Венесуэлу, не возникнет ли шероховатостей с Гренландией. Возможно, Америка разругается с Европой, и Европа поймет, что, если она и дальше будет прессинговать Россию в конфликте с Украиной, то потеряет не только Гренландию, а гораздо больше. По всей видимости, руководство России заняло именно такую позицию: остановиться и посмотреть, куда будет дуть ветер мировой политики — будет он попутным, или придется плыть против ветра», — объяснил политолог.
В начале января США осуществили захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого Трамп переключился на Гренландию, которую намерен забрать под контроль Соединенных Штатов.