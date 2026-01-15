Не только младенцы: Сгубивший 11 детей «роддом смерти» искалечил ещё одну жизнь

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура России взяла на особый контроль ситуацию в новокузнецком роддоме № 1, где скончались девять новорождённых. Проверке подвергаются все аспекты работы учреждения: качество оказания помощи беременным и роженицам, безопасность детей, обеспечение больницы медикаментами и оборудованием, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и вопросы финансирования. Следствие подтвердило, что гибель девяти младенцев, родившихся в период с декабря 2025 по январь 2026 года, стала следствием грубых нарушений медицинских стандартов, когда дети не получили необходимой помощи. После трагедии в медицинском учреждении был полностью обновлён персонал. А позже стало известно о ещё двух жертвах «роддома смерти».