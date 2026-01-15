Не только младенцы: Сгубивший 11 детей «роддом смерти» искалечил ещё одну жизнь

После родов девушку с подозрением на врастание плаценты доставили в гинекологическое отделение больницы. Как она утверждает, медики настаивали на удалении матки, заявив, что «больше ничего нельзя сделать». После операции она лишилась возможности иметь детей.
Судебный процесс длился полтора года. Экспертиза установила, что диагноз «врастание плаценты» был ошибочным: на УЗИ не было признаков этой патологии, а значит, в удалении матки не было необходимости. Суд обязал больницу выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и ещё 250 тысяч рублей штрафа.
Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура России взяла на особый контроль ситуацию в новокузнецком роддоме № 1, где скончались девять новорождённых. Проверке подвергаются все аспекты работы учреждения: качество оказания помощи беременным и роженицам, безопасность детей, обеспечение больницы медикаментами и оборудованием, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и вопросы финансирования. Следствие подтвердило, что гибель девяти младенцев, родившихся в период с декабря 2025 по январь 2026 года, стала следствием грубых нарушений медицинских стандартов, когда дети не получили необходимой помощи. После трагедии в медицинском учреждении был полностью обновлён персонал. А позже стало известно о ещё двух жертвах «роддома смерти».
